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Rusya: Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyondan kaçınacağını umuyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyondan ‘kaçınacağını’ umduklarını söyledi.
Rusya: Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyondan kaçınacağını umuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısından da kararlar çıkmıştı. Sınırdaki birlikler de artırılmış durumda.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Zaharova’nın bakanlığın internet sitesindeki açıklaması şöyle: “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu, ülkede gerilimi daha da tırmandırır.+

Ankara’nın Suriye’de zaten zor durumda olan durumun tehlikeli bir şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz. Aynı zamanda, Suriye’nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye’nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara’nın endişelerini anlıyoruz.”

Geçen çarşamba konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyine operasyon planları konusunda uyarmış, bunun IŞİD’le mücadeleye zarar vereceğini söylemişti.

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