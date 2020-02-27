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Rusya: Türkiye'ye ait insansız hava aracı Suriye tarafından düşürüldü

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Rusya: Türkiye'ye ait insansız hava aracı Suriye tarafından düşürüldü
Rusya: Türkiye'ye ait insansız hava aracı Suriye tarafından düşürüldü

AFP, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya'nın Türkiye'yi "isyancılara silah ve insansız hava aracı desteğinde bulunarak Suriye anlaşmasını ihlal etmekle" suçladığını duyurdu.

Türkiye'nin çatışmasız bölgeye topçu atışları ile yasadışı silahlı güçlere yardım ettiğini ve bu şekilde Soçi Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia eden Rus makamlar, Rusya'nın Suriye Temsilcisi Oleg Jouravlev'in aktardığı bilgileri referans vererek bölgede bir Türk insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdu.

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