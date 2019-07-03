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Rusya, Türkiye'ye helikopter teslimatını tamamladığını açıkladı

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Rusya, Türkiye'ye Ka-32A11VS tipi üç helikopterin sevkiyatının tamamlandığını açıkladı.
Rusya, Türkiye'ye helikopter teslimatını tamamladığını açıkladı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı olan Vertolety Rossii holdinginin genel direktörü Andrey Boginskiy, "Türkiye'ye üç Ka-32 helikopteri teslim edilmesini öngören anlaşmanın şartlarını bu yıl yerine getirdik, sevkiyat tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Boginskiy şu anda Türkiye'ye yeni sevkiyatlar yapılması ihtimali üzerinde görüşüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de üç Ka-32 nakil helikopterinin sevkini öngören anlaşma 2018'de imzalanmıştı. 

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