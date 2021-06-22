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Rusya, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı, ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

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İki ayı aşkın bir süredir uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Rusya'dan 132 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi.
Rusya, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı, ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'de artan vaka sayıları nedeniyle uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirmişti.

Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yapan Rus heyet, hazırladıkları raporu 18 Haziran Cuma günü Rusya hükümetine sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.

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