Rusya uçuşları yeniden başlıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 'dost' ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını açıkladı.

Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.