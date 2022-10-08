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Rusya, Ukrayna cephesindeki komutanını değiştirdi

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Ukrayna'nın doğusunda son dönemde birçok yeri kaybeden Rusya, cephede savaşan Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanlığına General Sergey Surovikin'i atadı.
Rusya, Ukrayna cephesindeki komutanını değiştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da “özel askeri operasyon” bölgesindeki Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı’nın değiştirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki faaliyetleri konusunda açıklamada bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’da savaşan Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanı’nın değiştirildiğini belirten Konaşenkov, “General Sergey Surovikin, Rusya Savunma Bakanı’nın kararıyla özel askeri operasyonun yapıldığı bölgedeki Birleşik Askeri Kuvvetleri Komutanı olarak atandı” dedi.

Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 100’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 2 tank, 5 zırhlı araç ile 4 otomobilin yok edildiğini iddia etti. Konaşenkov, Krasnıy Limanı yönünde 30’dan fazla, Harkiv bölgesinde de 110’ü aşkın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürerek, “Zaporijya kentinde yabancı paralı savaşçıların geçici merkezine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendi. 160’tan fazla militan öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna ait 4 mühimmat deposunun imha edildiği, “Mig-29” savaş tipi uçağı ve 12 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 316 uçak, 158 helikopter, 2 bin 176 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 494 tank ve zırhlı araç, 866 çok namlulu roketatar, 3 bin 457 obüs ve havan topu, 6 bin 395 özel askeri araç yok edildi.” 

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