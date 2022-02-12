Rusya-Ukrayna Gerilimi: Putin, Çarşamba Günü İşgal Edecek

2014 yılında Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak ederek gerilimin temellerini oluşturan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon tırmanırken batı ülkelerinin de duruma müdahil olmasıyla birlikte “Üçüncü Dünya Savaşı”nın sesleri yankılanmaya başlandı…

Rus savaş gemileri geçen hafta Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e ulaşmıştı.

2014’ten Ukrayna-Rusya sınırındaki Moskova yanlısı ayrılıkçıları destekleyen Rusya’nın bu hafta içinde Kiev’i bombalayacağına dair bir iddia ise Alman basınına konuşan istihbarat kaynaklarından geldi.

“GİZLİ BRİFİNG VERİLDİ”

Almanya’nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya’nın Ukrayna’yı 16 Şubat’ta vuracağına dair istihbarat bilgisini kamuoyuna paylaştı.

CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği kaydedilirken, “Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD’nin gizlice brifing verdiğini ve Rusya’nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya’nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti” ifadesi yer aldı.

Bölgede gerilim tırmanırken birçok ülkeden de Ukrayna’daki vatandaşlarına uyarı geldi… İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgedeki vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmesi yönünde uyarıda bulundu.

Letonya, Norveç ve Hollanda da vatandaşlarının ülkeden çıkması çağrısını yaparken, İsrail de diplomatik temsilcilikte görevli personel ve diplomatların akrabalarının da tahliye edildiğini duyurdu.

ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği yardım ekipmanları ülkeye ulaştı.

“UÇAK VARKEN KAÇIN”

İngiltere, “Ukrayna’da bulunan vatandaşlarımız halen tarifeli uçak bulunabiliyorken bir an önce ülkeden ayrılmalı” açıklamasını yaptı.

Putin’in bu hafta içinde Kiev’e saldırabileceğini açıklayan ABD de vatandaşlarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Washington, Putin’in Ukrayna’yı günler içinde işgal edeceğine inanıyor. Çıkabiliyorken Ukrayna’dan çıkın çünkü ABD bir kurtarma operasyonu düzenlemeyecek” dedi. Sullivan, “Şurada açık olmak istiyoruz. Ukrayna’da bulunan herhangi bir ABD’li bir an önce önce ülkeden çıkmalı çünkü gelecek 24 saat ile 48 saat arasında her şey olabilir” dedi.

Avrupa Birliği ise, Ukrayna’daki diplomatik temsilciliğinde yer alan ve zorunlu görevi olmayanların ülkeden ayrılmasına karar verdi. Fakat AB’nin bütün personel ve diplomatları geri çekmemesi dikkat çekti.

Çekilen uydu görüntülerinde Rus ordusunun Ukrayna sınırına çok sayıda zırhlı araç konuşlandırdığı görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MESAJ GELDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da konuyla ilgili ilk kez bu kadar ciddi bir mesaj yayınladı…

Eski bir boksör olan Klitschko, Telegram üzerinden yayınladığı mesajda vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, internet veya telefon hatlarının kopması durumunda güveli iletişim kanalları üzerinde çalıştıklarını ve sığınak kapasitelerini artırdıklarını ve olası bir tahliye planı ve erzak depolama planı üzerinde de anlaştıkları belirtildi.

257 PİON TOPU KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan İngiliz medyasında yayınlanan bir videoda Rusya’ya ait 257 Pion topu bulundu… “Sovyetlerin Atom Silahı” olarak da adlandırılan füzelerin Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’u menziline aldığı kaydedildi.

Dört adet nükleer başlıklı 203 milimetrelik füze kapasiteli bu silahın yaratacağı yıkımın ise yüksek olacağı belirtildi.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Washington yönetimi de olası bir Rusya işgaline karşı harekete geçti… Üst düzey ABD’li bir yetkili Reuters’a konuşarak bölgeye takviye asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

Washington yönetimi, Polonya’ya birkaç gün içinde 3 bin takviye asker gönderileceğini belirtirken “ihtiyaç olması durumunda” 8500 askerin de Avrupa’ya gönderilebileceğini duyurdu.