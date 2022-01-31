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Rusya-Ukrayna Gerilimi: Putin’ in Yakınlarına Yaptırım Uygulanabilir

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ABD ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde bazı Rus şirketlerine ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın kişilere yaptırım gelebileceğinin sinyalini verdi.
Rusya-Ukrayna Gerilimi: Putin’ in Yakınlarına Yaptırım Uygulanabilir

Kremlin’in Ukrayna sınırlarının yakınına yaklaşık 100.000 asker konuşlandırmasının ardından Avrupa’nın doğusunda gerilim artmaya devam ediyor.

Her ne kadar Moskova yönetimi Ukrayna’yı işgal etme planı olduğunu reddetse de, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği Ukrayna’ya yönelik olası bir Rus işgaline karşı diplomatik görüşmeleri ve uyarıları artırdı.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya‘nın Ukrayna’yı işgali durumunda ABD’nin ve müttefiklerinin ekonomik yaptırım uygulamak amacıyla Rus seçkinlerin ve Putin’in yakın çevresindeki isimlerin olduğu bir liste hazırladığını belirtti.

İsmini vermek istemeyen ABD’li üst düzey yetkili şöyle belirtti: “Belirlediğimiz bireyler Kremlin’deki söz sahibi ya da ona yakın bulunan ve hükümetin karar alım sürecinde rol oynayan ya da (Moskova’nın) istikrar bozucu hareketlerinde asgari suçu bulunan kişiler.”

ABD’li yetkili ayrıca yaptırım kriterlerini karşılayan Rus seçkinler ve onların ailelerine yönelik belirli yaptırım paketleri oluşturduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin’e yaptırım getirmeyi de seçenekler dahilinde tutuyor.

İngiltere ise Kremlin’in Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, Rus şirketlere ve Kremlin’e en yakın olan kişilere yaptırım getireceklerini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna işgali konusunda Rusya‘yı caydırmak için Rusya‘ya uygulanabilecek yaptırımların kapsamını genişletmek adına bu hafta yeni bir yasa geçireceklerini belirtti.

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