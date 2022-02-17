Rusya-Ukrayna gerilimi: Savaş çıkaracak iddia

2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor…

Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi. Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi.

ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu. Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü. Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi.

AYRILIKÇI GRUPLAR: UKRAYNA BİZE SALDIRDI

Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu. Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi.