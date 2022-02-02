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Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem

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Ukrayna’da vekillerin bayraklı eylemi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem

Rada olarak da bilinen Ukrayna parlamentosunda vekiller ellerine aldıkları İngiltere, Danimarka, Türkiye, ABD, NATO, Çekya ve Kanada bayraklarını açarak bütün dünyaya bölgede yaşananları hatırlatırken müttefiklerine de teşekkür etti.

Son dönemde iki ülke arasındaki sınırda gerilim tırmanırken, Rusya’nın bölgeye 100 bin asker göndermesine tepki gösteren Ukraynalı vekiller, İngiltere, Polonya ve Hollanda’dan Rada’ya ziyarete gelen siyasilerin geldiği gün böyle bir eylem gerçekleştirdi.

Bayrak açan vekillerin Ukrayna’nın önde gelen partilerinden Avrupa Birlik Partisi’nden olduğu da kayıtlara geçti.

Ukrayna’da vekillerin bayraklı eylemi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yaşananlar dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşmeyi de adeta perçinledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Johnson ile görüşmesinin içeriğine değinerek, “Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık. Ayrıca Rus saldırganlığının caydırıcılığı için bir dizi adımlar değerlendirildi. Benim bu konuda fikrim biliniyor. İngiltere hükümetinin Rus saldırganlığına karşı yaptırımlarını güçlendirmeye karar vermesi İngiltere'nin durumu anladığını gösteriyor. Ayrıca İngiltere'ye Avrupa entegrasyonu hedeflerimize destek verdikleri için minnettarız. Görüşmemizin bir başka önemli konusu ordumuzun savunma anlamında güçlendirilmesiydi. Ukrayna, güçlü bir ordu inşa ediyor” dedi.

İNGİLTERE’DEN 1.7 MİLYAR STERLİNLİK KREDİ

İngiltere'nin Ukrayna donanmasının güçlendirilmesi için onayladığı 1.7 milyar sterlinlik krediyi işaret eden Zelenskiy, “İngiltere'nin 1.7 milyar sterlinlik kredi onayı için de minnettarız. Ayrıca Başbakan Johnson ile Karadeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması, siber savunma ve siber güvenlik alanında işbirliğinin yoğunlaştırılması için ortak eylemler üzerinde mutabık kaldık” şeklinde konuştu.

İngiltere'nin verdiği desteklere ilave olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kendilerine binlerce tanksavar füzesi teslim edildiğini aktaran Zelenskiy, “Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Ukrayna’ya binlerce modern tanksavar füzesi teslim etti” dedi.

Kiev’in Rusya ile müzakereler için çeşitli formatlar aradığını dile getiren Zelenskiy, “Topraklarımızı işgalden kurtaracak, ülkemizi şu ya da bu şekilde koruyacak bir şey yapmalıyız. Rusya Federasyonu ile eş zamanlı olarak üçlü formatlarda, ikili formatlarda birçok müzakere yürütüyoruz. Bu hiç kolay değil. Kimse bundan sonra ne olacağını tahmin edemez” dedi.

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