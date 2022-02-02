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Rusya-Ukrayna Krizi: ABD ve NATO’nun Putin’e Teklifi Ortaya Çıktı

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İspanya'nın saygın gazetelerinden El Pais, ABD ve NATO'nun Ukrayna-Rusya gerilimini çözmek için Putin'e bir mektup ve teklif gönderdiğini ortaya çıkardı. Ele geçirilen metinde "silahsızlandırma" çağrısı yer aldı.
Rusya-Ukrayna Krizi: ABD ve NATO’nun Putin’e Teklifi Ortaya Çıktı

İspanya’nın çok okunan saygın gazetelerinden El Pais, Rusya’nın güvenlik taleplerine ABD ve NATO’nun yanıtını kamuoyuna duyurdu.

Gazetenin ele geçirdiği belgelerde, ABD, Rusya’nın füze ya da askeri gücünü Ukrayna’ya göndermemesi için müzakere yapmaya hazır oldukları belirtildi. Belgelerde, “Rusya daha fazla asker gönderirse, NATO, savunma duruşunu artırmaya zorlanmış olur” denirken havada ve karada olası bir kazanın önlenmesi için askeri tatbikatlarda şeffaflığın artırılması gerektiğini de vurgulandı.

Öte yandan belgelerde ABD’nin Rusya’ya nükleer silah kontrolü ile ilgili teklifte bulunduğu ve bloğun Romanya ve Polonya’da NATO’ya ait Tomahawk füze sistemi olmadığının garantisini vermeye hazır olduğu da yer aldı.

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