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Rusya-Ukrayna krizi, gökyüzünden böyle izlendi

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Uçuş takip platformu Flightradar24’te yer alan veriler, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin sivil havacılığı nasıl etkilediği ortaya çıktı…
Rusya-Ukrayna krizi, gökyüzünden böyle izlendi

Uçuş takip platformu Flightradar24’te yer alan veriler, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin sivil havacılığı nasıl etkilediği ortaya çıktı…

Ukrayna Sivil Havacılık yetkilileri ülkenin hava sahalarını kapatma kararı alırken Kiev, Dnipro, Lviv, Odesasa ve Simferopol gibi bölgeler üzerinde uçuşlar yasaklandı.

Rusya’nın işgali sonrasında çok sayıda Ukraynalı havalimanı yakınlarında mahsur kaldı. Bazı Ukraynalılar bavullarını yolda bırakıp kaçtı.

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.

Birçok kişi Kiev Havalimanı’nda mahsur kaldı.

Avrupa havacılık idaresi yetkilileri de Ukrayna sınırına yakın noktalardan uçacak uçakların hedef olma riskinin çok büyük olduğunu açıkladı. Bu uyarılar ve gelişmelerin ardından Flightradar24’te yer alan harita görüntüsü bölgedeki durgunluğu ve gergin bekleyişi gözler önüne serdi.

Harita görüntüsünde Ukrayna’nın tamamı ve Rusya’nın da Ukrayna sınırına yakın bölgelerinde adeta kuş uçmuyor.

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