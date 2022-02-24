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Rusya-Ukrayna krizi: Kaçan kaçtı, kaçamayan metro istasyonunu sığınağa çevirdi

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Ukrayna’da endişeli bekleyiş devam ederken, başkent Kiev’den kaçamayanlar metro istasyonlarına gitti…
Rusya-Ukrayna krizi: Kaçan kaçtı, kaçamayan metro istasyonunu sığınağa çevirdi

Ukrayna’da endişeli bekleyiş devam ederken, başkent Kiev’den kaçamayanlar metro istasyonlarına gitti…

Ellerine bavul ve çantalarını alanlar metro istasyonlarına koştu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insan metro istasyonlarına sığınırken yerin altındaki bu noktaları bir sığınağa çevirdi. Kiev belediyesi, metro hatlarını aktif tutarken kimsenin vagonlara binmediği, metro istasyonunda beklediği görülüyor.

Metro istasyonları hıncahınç dolu olmasına rağmen vagonlara çok az insanın bindiği görüldü.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, istasyonlarda kalabalığın olduğunu ve insanların buralarda saklanarak beklediğini aktardı. CNN muhabiri Matthew Chance, “Sirenler duyulunca insanlar panik içinde uyandı. Patlamalar ile birlikte bölgede bir panik yaşandı” dedi.

Kiev’deki metro istasyonlarında gergin bekleyiş devam ediyor.

Çok sayıda otomobilin Kiev’den batıya ilerlediğini aktaran medya kuruluşları, Kiev’den yaklaşık 4-5 saat süren Polonya’ya doğru yoğun bir konvoy oluştuğunu da vurguladı.

Doğu Avrupa’nın en eski ve en büyük yeraltı sistemine sahip olan Kiev metrosu geniş yapısı sayesinde bir sığına halini aldı… Kiev’in belediye başkanı Vitali Klişko da daha önce, “Kiev’deki en büyük bomba sığınağı Kiev metrosu olacak. Tanrı korusun ama olası bir savaş durumunda, burası çok sayıda insanı koruyabilecek kapasitede” demişti.

Kiev’de ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan uluslararası medya, ülkede bu olaydan önce yapılan savaş tatbikatlarında hem çocuklara hem de yetişkinlere olası bir savaş durumunda metro istasyonlarına yönlendirme yapıldığını hatırlattı.

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