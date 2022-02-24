Rusya-Ukrayna krizi: NATO’ya dördüncü madde çağrısı

Haftalardır devam eden gergin bekleyiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus askerlerini Ukrayna’ya doğru yönlendirmesiyle savaş haline evrildi…
Birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparak Rusya’nın bölgeden ayrılması çağrısında bulunurken Letonya Başbakanı Karis, Twitter’dan bir açıklama yayınladı.
Letonya Başbakanı, NATO müttefiklerine seslenerek blokun dördüncü maddesinin yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. Karis’in gündeme getirdiği sözleşmenin dördüncü maddesi, bir ülkenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edildiği zamanlarda harekete geçilmesini öngörüyor.
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