Rusya-Ukrayna Krizinde Son Durum

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bölgedeki gerilimle ilgili karşılıklı suçlamalarda bulunurken; Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası işgal planı ve sınırdaki askeri varlığı tartışılmaya devam ediyor. Batı'nın halen 'her an işgale girişebilir' dediği Rusya, tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin daimi üslerine döndüğünü duyurdu. Kiev yönetimi ise bugün itibarıyla Ukrayna çevresindeki Rus askeri sayısının 149 bine ulaştığı açıklamasını yaptı.

Kiev yönetimi ve isyancılar, perşembe günü yoğunlaşan topçu ve havan saldırıları nedeniyle bölgede yükselen gerilimden ötürü birbirlerini suçluyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Uydu fotoğrafları, Batı'nın Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığıyla ilgili iddialarını doğruluyor

Ukrayna'nın yanı sıra ABD liderliğindeki Batı, Rusya'yı, ayılıkçılar üzerinden gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçluyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'daki gerilimden "derin endişe duyulduğu" ve durumun yakından izlendiği bildirildi. Bunun üzerine Washington, Moskova'nın savaş için bahane aradığını açıkladı.

Uydu görüntüsü, Ukrayna sınırının güneyinde, Rusya'nın Primorsko Akhtarsk Hava Üssü'nde konuşlandırılan yeni Su-34 savaş uçaklarını gösteriyorMaxar Technologies Via AP

Rusya son olarak Ukrayna sınırına yakın noktalardaki tatbikatlarını tamamlayan tankların ve birliklerin geri çekildiğini bildirdi. Benzer açıklamalar geçtiğimiz birkaç günde yine yapılmış ve Rusya, buna dair görüntüler yayınlamıştı.

Ancak ticari uyduların bölgeye ilişkin yayınladığı kuşbakışı görüntüler, Rusya'nın askerlerini büyük oranda çekmediği aksine Ukrayna'yı adeta paranteze almış olduğunu gösteriyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüsü, Belarus Zyabrovka Havaalanı'nda konuşlandırılan Rus saldırı helikopterlerini gösteriyorMaxar Technologies via AP

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Rus birliklerinin toplanma alanlarını, hava limanlarını, topçu mevzilerini ve Ukrayna sınırının Rus tarafı, Belarus'un güneyi ve 2014'te ilhak edilen Kırım yarımadası çevresindeki diğer faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüsü, Kırım'daki Donuzlav Gölü yakınlarındaki helikopterlerin ve birliklerin yakın çekimini gösteriyorMaxar Technologies via AP

Görüntüler, ABD'li ve diğer Batılı yetkililerin, 'Rus birliklerinin Ukrayna'yı vuracak mesafede' olduğu yönündeki iddialarını doğruluyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüsü, Kırım'ın Donuzlav Gölü yakınlarındaki helikopterlerin ve birliklerin yakın çekimlerini gösteriyorMaxar Technologies via AP

Ancak AP'ye göre, yoğun askeri hareketliliğin yaşandığı bölgeden alınan uydu görüntüleri üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmak oldukça zor. Zira durum sürekli değişiklik arzediyor.

Uydu görüntüsü, Ukrayna sınırının kuzeyindeki Belarus'un Rechitsa kentinde konuşlu birlikler ve teçhizatı gösteriyorMaxar Technologies via AP

Diğer yandan Batılı yetkililer, kendi kaynaklarına dayanarak, Rusya'nın asker çekmediğini aksine en az 7 bin ilave askeri daha sınıra yakın noktalara konuşlandırdığını iddia ediyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan 16 Şubat 2022 tarihli görüntüsü, Belarus'un Rechitsa kentinde batıya doğru giden bir askeri konvoyu gösteriyorMaxar Technologies via AP

Analistlere göre ABD askeri ve istihbarat teşkilatları, uydu görüntülerini gerçek zamanlı videonun yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 elektronik istihbarat uçağı tarafından toplanan elektronik bilgilerle birleştirerek neler olduğuna dair daha iyi bir tablo ortaya koyuyor.