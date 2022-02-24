Rusya, Ukrayna operasyonunu başlattı: İşte yaşanan tüm gelişmeler

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri operasyon kararı aldıklarını duyurdu.

Putin konuşmasında, "Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan modern Rusya, dünyanın en büyük gücüdür. Bunun, saldırganların yenilgisine yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın. Silahlarını bırakan tüm Ukrayna askerleri, hiçbir engel olmaksızın ailelerine kavuşabilecek. Dökülen kanın tüm sorumluluğu ise Kiev rejiminin vicdanına ait olacak" diye konuştu.

Bölgede askeri operasyonun başladığı saatten itibaren yaşanan gelişmeler şöyle:

GÜNCELLEME: 09.15

Ukrayna ordusu hava unsurlarının Lugansk bölgesinde Rusya'ya ait 5 uçak ve 1 helikopteri vurduğunu iddia etti. Ukrayna ordusu daha önceki açıklamasında da bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

GÜNCELLEME: 09.10

Ukrayna Ordusu, Rusya'nın operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. "24 Şubat saat 5.00'te Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri doğuda bulunan birimlerimizi yoğun top atışına tutmaya başladı. Ayrıca Boryspil, Ozernomu, Kulbakinomu, Chuguev, Kramatorsk, Chornobayivtsi bölgesindeki havalimanlarına roket-bomba saldırısı başlattı" denilen açıklamada, sınır boyunca saldırıların sürdüğü ifade edildi. Rus birliklerinin Odessa'da çıkarma yaptığı bilgisinin ise doğru olmadığı duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından başlıklar şöyle:

Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak.

Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil.

(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır.

Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek.

Rus halkının desteğine güveniyorum.

Rusya son 30 yıldır NATO’nun doğuya doğru yayılmaması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO’nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor.

Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. Bu hepimiz için, iradenin felç olmasının yok olmaya yol açacağı konusunda bir ders oldu.

(ABD'nin adımları hakkında) Dünyada hegemona uymayan her şey gereksiz ilan edildi. Ve eğer birisi buna katılmazsa onu dizlerinin üzerine çöktürdüler.

Rusya'nın Ukrayna'dan gelen sürekli bir tehdit karşısında kendisini güvende hissetmesi, gelişmesi ve var olması mümkün değil.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan modern Rusya, dünyanın en büyük gücüdür. Bunun, saldırganların yenilgisine yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız.

ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit.

(Ukrayna vatandaşlarına hitaben) İlişkilerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyelim.

(Ukrayna silahlı güçlerine hitaben) Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Bu nedenle Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Lütfen silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün. Silahlarını bırakan tüm Ukrayna askerleri, hiçbir engel olmaksızın ailelerine kavuşabilecek. Dökülen kanın tüm sorumluluğu ise Kiev rejiminin vicdanına ait olacak.

Mevcut koşullar bizi kararlı ve acil önlemler almaya zorluyor. Donbass halkı Rusya'dan yardım talep etti. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler anlaşmasının 7. kısım 51. maddesi ve Federasyon Konseyi'nin onayı ile Federal Meclis tarafından onaylanan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugans Halk Cumhuriyeti ile varılan karşılıklı yardım ve dostluk anlaşmaları uyarınca özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.

Kiev ve Donbass'ta patlama sesleri

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Donbass bölgesinde yer alan Kramatorsk, Kharkov ve Berdyansk kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Kiev'in merkezinde hava saldırısı sirenleri duyuluyor.

Odessa kentinde de patlamalar meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun başlaması sonrası hedeflerinin Ukrayna'nın askeri altyapısı, hava savunma sistemleri ve askeri limanları olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Yüksek hassasiyetli silahlar, Ukrayna ordusunun askeri altyapısını, hava savunma tesislerini, askeri hava limanlarını ve havacılığını etkisiz hale getiriyor" denildi.

Bakanlık, askeri operasyonun sivil nüfusu tehdit etmediğini söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass'ta tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Basurin, Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısında bulundu.

Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın operasyon kararı sonrası "Rusya'nın karşılaşacağı sonuçları perşembe günü açıklayacağım" dedi.

Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" diye konuştu.

Rusya hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyon kararı sonrası Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Ukrayna'da tüm uçuşlarsa durduruldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de, 'Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir' açıklaması yaptı.

Zelensky: Sakin olun, evde kalın, ordu işini yapıyor

Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilirken Ukrayna Başkanı Zelensky, "Sakin olun, evde kalın, ordu işini yapıyor" dedi.

Operasyonun ardından "Ben buradayım, ordu çalışıyor. Ukrayna kazanacak!" diyen Zelensky, itidalli davranma çağrısında bulundu.

Kremlin: Putin, Erdoğan'la görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Ursula Von Der Leyen: Kremlin hesap verecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya'nın Donbass operasyonu sonrası açıklamada bulundu.

Leyen, “Kremlin hesap verecek. Bu karanlık zamanlarda kalbimiz Ukrayna ve bu sebepsiz saldırıyla karşı karşıya kalan ve can güvenliklerinden endişe eden masum kadın, erkek ve çocuklarla" dedi.