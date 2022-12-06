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Rusya-Ukrayna savaşı: 120 savaş esiri serbest bırakıldı

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Ukrayna ile Rusya arasında yeniden yapılan esir takası kapsamında 60 Ukraynalı ile 60 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Rusya-Ukrayna savaşı: 120 savaş esiri serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 60 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bunlardan 34 askerin Rus güçlerinin kontrolündeki Mariupol kentinde savaşanlardan olduğunu kaydeden Yermak, “Aralarında yaralı olanlar var. Bu askerler, Ukrayna’da gerekli yardım alacak” ifadesini kullandı.

Yermak, esir takası konusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 60 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında en son 1 Aralık’ta yapılan esir takası kapsamında 50 Ukrayna ve 50 Rus askerinin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

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