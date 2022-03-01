Rusya-Ukrayna savaşı… Çocuk hastanesinde lösemi hastası çocuklar sığınakta tedavi oluyor

Dünyanın en güçlü ordularından birini yöneten ve milyar dolarlık bütçelerle ölümcül silah ve savunma sistemlerine sahip olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya saldırarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e gözdağı vermek istemiş olabilir…

Dünyanın en güçlü ordularından birini yöneten ve milyar dolarlık bütçelerle ölümcül silah ve savunma sistemlerine sahip olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya saldırarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e gözdağı vermek istemiş olabilir… Fakat Perşembe gününden beri saldırıların devam ettiği Ukrayna’da bu şiddetten en çok etkilenen çocuklar oldu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise ülkede Rusya’nın vahşi saldırılarından en çok etkilenen çocukları gözler önüne serdi. Moskova yönetiminin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i bombalaması ve saldırılarının şiddetini artırmasıyla birlikte Kiev’deki Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar bodrumda derme çatma yatak ve battaniyelerle oluşturulan alanda tedavilerine devam ediyor.

Rusya’nın Kiev’e saldırıları sonrasında çocuk hastanesinde tedavi olan çocuklar ve ebeveynleri bodruma sığındı. (Fotoğraflar: Ümit Bektaş / Reuters)

Lösemiye karşı en etkili panzehir olan moral ve neşeyi yok eden saldırılardan habersiz penceresiz koridorlarda tedavi olan çocuklar bütün dünyayı üzdü.

Hastanenin baş hekimi Volodymyr Zhovnir, “Burada tedavi olamayan hastalar var. Burada ilaçlarına erişemeyen hastalar var, tedaviye ulaşamayan hastalar var” ifadesini kullandı. Normal şartlarda 600 yatak kapasitesine sahip hastanenin kapasitesinin şu an 200’e düştüğü belirtilirken, savaşta yaralanan küçük çocukların da tedaviye geldiği belirtildi.

Doktorlar, perşembe gününden beri dört çocuğun şarapnel ve kurşun yarasıyla hastaneye getirildiğini duyurdu.

Şu ana kadar 4 çocuğun şarapnel ve mermi yarasıyla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bu çocuklardan birinin durumunun çok ağır olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi olanlardan biri de annesi Maryna ile hastanede kalan 9 yaşındaki ufak lösemi hastası. Haberde, “Bombalar, siren sesleri ve çatışma seslerini duyunca aşağı indik. Burada tedavi devam ediyor fakat temel gıda malzemelerine ihtiyacımız var” dedi.

Doktorlar ve yetkililer savaşın başlamasıyla bodrumda derme çatma bir alan yaratmayı başardı.

Bodrumda bazı çocukların oksijen tüpüne ya da seruma bağlı olduğu belirtilirken, hastanenin güvenliğinin de bir öncelik olduğu kaydedildi.

Haber hazırlanırken Rusya’nın saldırısında yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk tedavi altına alındı.

Öte yandan hastanede görevli doktorlar, “Eskiden apandisit ya da grip gibi sebeplerle hastaneye 6-7 çocuk hasta gelirdi. Fakat bunun sayısı çok düştü. Hastaların hastaneye erişemediğini düşünüyoruz” dedi.