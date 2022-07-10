Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde çatışmalar, şiddet ve kaos sürüyor…
Sabaha karşı Ukrayna’nın Donetsk bölgesinden korkunç açıklamalar geldi. Bölge Valisi Pavlo Kirilenko, Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.
Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana Rus Uragan füzelerinin isabet ettiği belirtildi. Binanın yerle bir olduğunu söyleyen Kirilenko, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Yetkililer yıkıntılar altında en az 34 insanın da mahsur kaldığını belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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