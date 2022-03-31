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Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi

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Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta arabuluculuk çabalarını artıran Ankara ve son dönemdeki hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz İngiliz The Guardian gazetesinden geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi

Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta arabuluculuk çabalarını artıran Ankara ve son dönemdeki hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz İngiliz The Guardian gazetesinden geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok ülkenin arabuluculuk çabaları içinde olduğuna dikkat çeken The Guardian, Türkiye’nin bu ülkeler arasında sıyrılarak Türk diplomasinin zafere ulaştığı aktarıldı. Makalede, “Her ne kadar bu aşamada teatral olaylar, sağlam bir sonucun önünde olsa da Türkiye diplomasisinin prestiji arttı” yorumunu yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Vladimir Putin ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekilirken Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna ve Rusya’yı bir araya getirmeyi başardığı belirtildi.

Fakat gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı makalede Türkiye’nin konumunun farklı olmasına da değinildi. Analizde, “Türkiye enteresan bir pozisyonda. Türkiye bir NATO üyesi ve Ukrayna’ya silah sağlamaya devam ediyor fakat bu sırada Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor ve salı günkü toplantıda da görüldüğü gibi her iki taraf tarafından da saygı görüyor” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın’ın Katar’da birkaç gün önce yaptığı konuşmaya dikkat çekilen analizde, Kalın’ın “Bunlar bittikten sonra küresel olarak yeni bir güvenlik yapı ortaya çıkmalı. Attığımız her adım ve yaptığımız her hamle bu yeni güvenlik yapısına etki edecektir” sözleri de hatırlatıldı. Wintour, “Kısaca söylemek gerekirse barış görüşmelerinin etkisi sadece savaşanlar arasında değil, dünya geneline etkisi olacak” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ BİR GERİ DÖNÜŞ OLUR”

Türkiye’nin denge politikası uyguladığını ve Ukrayna gibi ülkeler için de bir rol model olabileceğini belirten Wintour, “Türkiye bu gibi durumlar için bir rol model olabilir. Türkiye coğrafi konumu sebebiyle batı ile doğu arasında taraf seçmeye zorlandı fakat bir taraf seçmedi. Fakat gerçek bundan daha karmaşık. Uzun bir süre boyunca bölgedeki diğer ülkeleri rahatsız eden Türkiye, ekonomik zayıflık ile birlikte ilişkileri iyileştirmeye başladı” yorumuna yer verdi.

Ankara’nın bundan sonraki amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aynı odada bir araya getirmek olduğunu yazan Wintour, “Şu an bu olası gözükmüyor. Fakat eğer Türkiye bunu başarırsa baskıcı yaklaşımının onun uluslararası arenada yalnızlaştırdığı bir dönemde Erdoğan için olağanüstü bir geri dönüş olur” yorumunu yaptı.

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