  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Rusya-Ukrayna savaşı: NATO Savunma Bakanlarını endişelendiren 3 senaryo

» »
İngiliz medya kuruluşu BBC, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın büyüyerek NATO'nun da dahil olması ihtimali üzerine senaryoları masaya yatırdı. BBC, "Batılı savunma bakanlarının aklını oyalayan bazı potansiyel senaryolar var" yorumunu yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşı: NATO Savunma Bakanlarını endişelendiren 3 senaryo

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy’nin sık sık veryansın ettiği ve “Rusya ile savaşmaktan korkuyorlar” dediği NATO üyesi ülkeler ile ilgili çarpıcı bir analiz İngiliz medya kuruluşu BBC’den geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar savaşın başlamasından sonra Mart ayında NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere gittiği NATO Karargâhındaki temasta bulunmuştu. Bakan Akar, gerçekleşen oturum öncesinde Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in yanı sıra toplantıya davet edilen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile de görüştü.

BBC, NATO’nun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmadığına vurgu yaparak, “Batılı savunma bakanlarının aklını meşgul eden bazı senaryolar bulunuyor” diyerek bu senaryoları sıraladı.

BBC, NATO’nun savaşa dahil olma ihtimalini derleyerek 3 farklı senaryoyu gündeme getirdi:

1- Ukrayna güçleri, NATO’nun mühimmat sağladığı bir gemi savar ile Odesa’da Rus savaş gemisini Karadeniz’de vurabilir. Bu durumda yüzlerce Rus askeri ölebilir. Bu çapta bir saldırının gerçekleşmesi olası değil ve böyle bir durumda Putin’in aynı şekilde karşılık vermesi ihtimalini ortaya çıkarır.2- Bir Rus füzesi Polonya ya da Slovakya gibi NATO ülkelerinden gelen askeri destek ve mühimmat konvoyunu vurabilir. NATO tarafından ölümler meydana gelirse bu durumda NATO’nun 5’inci maddesi uygulanabilir ve bütün NATO teyakkuza geçebilir.

 

3- Donbas’taki savaşta patlama olur ve zehirli kimyasal gazlar yayılırsa NATO müdahale edebilir.

BBC bu 3 senaryoyu aktarırken, “Bu senaryoların gerçeğe dönüşme ihtimali çok büyük olasılıkla gerçekleşmeyecektir” ifadesine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışından şikayetçi08 Nisan 2022 Cuma 18:39
  • Rusya, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarıldı07 Nisan 2022 Perşembe 22:03
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var06 Nisan 2022 Çarşamba 22:09
  • Rusya: Batılı ülkeler Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaya çalışacaklar05 Nisan 2022 Salı 22:53
  • Putin, Batı’ya meydan okudu: Bunun iki ucu keskin bir silah05 Nisan 2022 Salı 21:00
  • Sosyal medya, Ukrayna’da çekilen bu fotoğrafı konuşuyor05 Nisan 2022 Salı 20:14
  • Çin'den Ukrayna'ya: Jeopolitik çıkar arayışında değiliz, barış istiyoruz05 Nisan 2022 Salı 10:31
  • Kim Yo Jong'dan tehdit: Güney'e karşı nükleer kullanabiliriz05 Nisan 2022 Salı 10:17
  • Rusya uçuşları yeniden başlıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 23:19
  • Üst düzey isimler, “Ukrayna, Putin’in son savaşı olmayacak” dedi, sıradaki planlarına dikkat çekti04 Nisan 2022 Pazartesi 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti