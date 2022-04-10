Rusya-Ukrayna savaşı: NATO Savunma Bakanlarını endişelendiren 3 senaryo

İngiliz medya kuruluşu BBC, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın büyüyerek NATO'nun da dahil olması ihtimali üzerine senaryoları masaya yatırdı. BBC, "Batılı savunma bakanlarının aklını oyalayan bazı potansiyel senaryolar var" yorumunu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy’nin sık sık veryansın ettiği ve “Rusya ile savaşmaktan korkuyorlar” dediği NATO üyesi ülkeler ile ilgili çarpıcı bir analiz İngiliz medya kuruluşu BBC’den geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar savaşın başlamasından sonra Mart ayında NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere gittiği NATO Karargâhındaki temasta bulunmuştu. Bakan Akar, gerçekleşen oturum öncesinde Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in yanı sıra toplantıya davet edilen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile de görüştü.

BBC, NATO’nun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmadığına vurgu yaparak, “Batılı savunma bakanlarının aklını meşgul eden bazı senaryolar bulunuyor” diyerek bu senaryoları sıraladı.

BBC, NATO’nun savaşa dahil olma ihtimalini derleyerek 3 farklı senaryoyu gündeme getirdi:

1- Ukrayna güçleri, NATO’nun mühimmat sağladığı bir gemi savar ile Odesa’da Rus savaş gemisini Karadeniz’de vurabilir. Bu durumda yüzlerce Rus askeri ölebilir. Bu çapta bir saldırının gerçekleşmesi olası değil ve böyle bir durumda Putin’in aynı şekilde karşılık vermesi ihtimalini ortaya çıkarır.2- Bir Rus füzesi Polonya ya da Slovakya gibi NATO ülkelerinden gelen askeri destek ve mühimmat konvoyunu vurabilir. NATO tarafından ölümler meydana gelirse bu durumda NATO’nun 5’inci maddesi uygulanabilir ve bütün NATO teyakkuza geçebilir.

3- Donbas’taki savaşta patlama olur ve zehirli kimyasal gazlar yayılırsa NATO müdahale edebilir.

BBC bu 3 senaryoyu aktarırken, “Bu senaryoların gerçeğe dönüşme ihtimali çok büyük olasılıkla gerçekleşmeyecektir” ifadesine yer verdi.