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Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliklerde ve Havalimanlarında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerde ve havalimanlarında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliklerde ve Havalimanlarında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerde ve havalimanlarında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun savaş başlar başlamaz, tüm ilçe polis müdürlüklerine Ukrayna’daki savaşa herhangi bir şekilde müdahil olabilecek ülkelerin çıkarlarının korunması ve Rusya, ABD ve Ukrayna büyükelçilikleri çevresindeki devriyelerin artırılması talimatı verdiğini yazdı.


Gazete, alınan tedbirlerin bu ülkelerin menfaatine olan bölgelerde de artırıldığını; havalimanlarında da savaşa müdahil olan ülkelerden yapılan uçuşların denetlenmesi kararı alındığını kaydetti.


Güney Kıbrıs’ta büyükelçiliklerin bulunduğu Engomi semtinde polis mevcudiyetinin artırıldığını belirten gazete, Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun herhangi şüpheli bir durum olmadığını ve olağanüstü hal durumunda alınan tedbirlerin söz konusu olduğunu açıkladığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ta çok sayıda Ukraynalı ile Rus’un ikamet ettiği ve çoğunluğunun da Limasol’da olduğu; ayrıca Rus menfaatlerine hizmet eden çok sayıda şirket bulunduğu ifade edildi.


GÜNEY KIBRIS’TA İKAMET EDEN UKRAYNALILARDAN RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO


Öte yandan Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalıların dün, Rusya Büyükelçiliği önünde savaşı protesto ettiklerini yazdı.


Gazete, yaklaşık 200 kişiden oluşan grubun ellerinde bayraklarla barış lehinde ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attıklarını kaydetti.

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