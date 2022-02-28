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Rusya-Ukrayna Savaşı Rum Siyasetini Karıştırdı

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Rusya-Ukrayna Savaşı Rum Siyasetini Karıştırdı
Rusya-Ukrayna Savaşı Rum Siyasetini Karıştırdı

Rusya-Ukrayna savaşı Rum siyasetin karıştırdı. AKEL savaşın ve yaptırımların Güney Kıbrıs’a yapacağı ekonomik etkilere dikkat çekerken diğer partiler Ukrayna meselesi üzerinden Kıbrıs sorunu gündeme getirilerek kâr sağlanması gerektiği görüşünü açıkladı.


Fileleftheros, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, yazılı açıklama yaparak, Rusya’nın Ukrayna saldırısının kınanması gerektiği görüşüne yer verdiğini yazdı. 


Habere göre Güney Kıbrıs’ın, güçlünün kanununun hukukun üstünde olmasına suskun kalamayacağı, böyle bir şeyin uluslararası hukuk düzenini tehdit etmesi dışında Kıbrıs sorununa da önemli olumsuz etkileri olacağı görüşünü ortaya koyan Neofitu, “Bu tür durumlarda küçük çıkarları için eşit mesafe tavrı güdülmesi bizim milli davamızı da zayıflatır” ifadesini kullandı.


AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’i, Rum yönetiminin, olup bitenler karşısında Güney Kıbrıs’ı nasıl güçlendirdiğini, Rusya’ya yaptırımların yaratacağı olumsuz etkiler için Avrupa’dan ne talep edeceğini ve Rum ekonomisini korumak için Avrupa desteği olarak ne isteyeceğini sordu. “Maliye Bakanı’ndan ve hükümetten beklentim jeopolitik ders vermesi değil, halkı korumak için ne yapacağını söylemesidir” diye ekledi.


EDEK Rusya-Ukrayna meselesi ve şekillenen yeni durumun “Kıbrıs sorununu doğru zemine oturtulmasını dikte ettiği” görüşünü ortaya koydu, “doğru zemin” terimini de “yasadışı istila, süregelen istila ve etnik temizlik” olarak tanımladı.


Rum yönetimi başkanlığı için adaylığını açıklayan Yorgos Kolokasidis ise Rum ve Yunan hükümetlerinin Ukrayna meselesinde Kıbrıs sorununu hatırlatması gerektiğini öne sürerek “Körü körüne Avrupalı ortakları ile birlikte yürümek yerine, Kıbrıs ve Yunanistan için olumlu ne ifade elde etsek kârdır”  dedi.


Öte yandan Haravgi “Kıbrıs Barış Konseyi” önderliğinde yüzlerce kişinin dün “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda Rusya-Ukrayna savaşını protesto ettiğim, yazdı.


Etkinlikte “savaşın çözüm değil yıkım olduğu” ve “ABD ve NATO’nun, Rusya’nın Sovyetler Birliği dağılırken ve Almanya yeniden birleşirken dile getirdiği endişelerine saygı göstermesi gerektiği” görüşü dile getirildi. 

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