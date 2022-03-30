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Rusya-Ukrayna savaşı: Rus ordusunun Kiev’deki hamlesi taktikmiş

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Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta dün umut verici gelişmeler yaşandı…
Rusya-Ukrayna savaşı: Rus ordusunun Kiev’deki hamlesi taktikmiş

Rusya ile Ukrayna arasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta dün umut verici gelişmeler yaşandı…

Dün her iki ülkenin heyetleri de Türkiye’ye gelirken, İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Müzakereciler birçok konuyu masaya yatırırken toplantı sonrasında ise Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi” demişti.

Fakat uzmanlar ve analistler Rusya’nın bu hamlesinin hem az hem de taktiksel olduğunu öne sürdü. Uzmanlar Rusya’nın geri çekildiğine ya da savaşın bitirilmesine yeşil ışık yaktığına dair bir ibare göremediklerini aktarırken, bunun bir taktik olduğunu iddia etti.

“MOSKOVA HALEN BASTIRIYOR”

Bloomberg’de yer alan haberde, Kremlin’e yakın bir kaynak, “Askeri operasyonun azaltılması ateşkes ya da Kiev etrafındaki askerlerin tamamen çekilmesi demek değil. Rusya halen Ukrayna’nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor” ifadesini kullandı.

Bir diğer Rus yetkili ise Rusya’nın hedefinin Luhansk ve Donetski bölgelerini ele geçirmek ve 2014’te Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a bir koridor oluşturmak olduğunu aktardı.

Öte yandan ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a konuşan bazı üst düzey batılı yetkililer de Rusya’nın hamlesinin göstermelik olduğunu öne sürdü.

Yetkililer, Rusya’nın silah ve mühimmat konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktarırken, bunların yeniden tedarik edilmesi gerektiği için Rusya’nın bu kararı aldığını iddia etti.

ZELENSKİY DE TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya’nın gerilimi azaltma hamlesi ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rusya’nın askerlerinin bir kısmını Kiev ve Çernihiv’den çekeceğini açıklaması ile ilgili olarak, “Müzakere masasından pozitif işaretler geldiğini duyuyorum… Fakat pozitif işaretler Rusya’nın bombalarının yarattığı patlamaları susturmuyor” dedi.

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