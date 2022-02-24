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Rusya-Ukrayna savaşı uzaya taşındı

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim bu sabah itibariyle yerini işgale bırakırken, yaşanan kriz uzaydaki astronot ve kozmonotları da vurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı uzaya taşındı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim bu sabah itibariyle yerini işgale bırakırken, yaşanan kriz uzaydaki astronot ve kozmonotları da vurdu.

Ulusal Uzay Konseyi eski başkanına göre, Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan dört ABD astronotu ve iki Rus kozmonot, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerindeki gerilimlerden nasibini aldı.

Trump yönetiminde uzay konseyi genel sekreteri olarak da görev yapan Scott Pace, ABD ile Rusya arasındaki uzay ilişkilerinin de Dünya’daki siyasi çatışmalardan etkilendiğini söyledi.

Dört NASA astronotu, iki Rus kozmonot ve bir Avrupalı astronotu şu anda uzay istasyonunda bulunuyor.

‘BÜYÜK ÖLÇÜDE İZOLE TUTULUYORLAR’

Pace, Rus ve ABD’li astronotların birbirlerinden ayrı bölgelerde tutulduğunu birbirlerinden ‘büyük ölçüde izole’ olduklarını iddia etti.

Şu anda George Washington Üniversitesi Uzay Politikası Enstitüsü’nün direktörü olan Pace, Rusya ve ABD arasında uzay konusunda birlik olduğunu belirtirken “Biz olmadan çalışamazlar, biz de onlarsız çalışamayız, bu yüzden bu gerçekten uluslararası bir ortaklık” dedi.

Pace, “Ancak karşılıklı bağımlılığımız ve teknik düzeyde sahip olduğumuz iyi çalışma ilişkisi göz önüne alındığında, dünyadaki olaylara rağmen istasyona yakın vadede bir şey olacağını düşünmüyorum” dedi.

Rusya Çarşamba günü Kiev’deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı ve Ukrayna vatandaşlarını Rusya’yı terk etmeye çağırdı. Bu sabah ise Putin, Ukrayna’ya saldırı başlatırken “Amacımız sivilleri korumak, işgal yok” açıklaması yaptı.

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