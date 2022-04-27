  • BIST 2.417,32
  • Altın 904.259
  • Dolar 14.8179
  • Euro 15.7282
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla Almanya'da tüketici güveni rekor seviyelere düştü

» »
Almanya'da martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.
Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla Almanya'da tüketici güveni rekor seviyelere düştü

Almanya'da martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayı için 10,8 puanlık azalışla eksi 26,5 puana düştü.

Endeksin COVID-19 salgınının ilk aylarında (2020 baharı) kayıtlara geçen rekor düşük seviyenin oldukça altında yeni bir tarihi düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.

"Yüksek enflasyon oranları tüketicilerin satın alma gücünü eritiyor"

GfK açıklamasında, tüketici güveninin 2 aydır art arda düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtilerek, "Savaşın (Ukrayna-Rusya savaşı) oluşturduğu büyük belirsizliğin yanı sıra Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar sonucu enerji fiyatlarında yaşanan artış da tüketicilerin gelir beklentilerinin düşmesine neden oldu. Yüksek enflasyon oranları tüketicilerin satın alma gücünü eritiyor" denildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, savaş ve yüksek enflasyon oranının tüketici güvenine ciddi darbe vurduğunu aktararak, "Bu, Kovid-19 pandemisi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra ekonomide toparlanma umutlarının suya düştüğü anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Barış olması durumunda tüketici güveninde kalıcı değişiklik olacak"

Bürkl, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı barış müzakereleri olması halinde Alman tüketicilerin güveninde kalıcı bir değişiklik olacağını duyurdu.

Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ekonomistler, çift haneli enflasyon oranlarının yakın gelecekte mümkün olduğunu düşünüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis, Estonya'ya gidiyor26 Nisan 2022 Salı 11:02
  • Twitter, Hollandalı ırkçı liderin hesabını askıya aldı26 Nisan 2022 Salı 10:43
  • Bulgaristan Başbakanı maaşını Ukrayna'ya silah alınması için bağışladı26 Nisan 2022 Salı 10:15
  • Rusya 40 Alman diplomatı sınır dışı ediyor26 Nisan 2022 Salı 09:59
  • Almanya: Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz26 Nisan 2022 Salı 09:37
  • Seçimi kazanan Macron’un üvey kızı gündem oldu25 Nisan 2022 Pazartesi 22:45
  • Frankfurt’ta teravih namazında panik: Patlama oldu25 Nisan 2022 Pazartesi 19:06
  • Kremlin’den Putin’in o görüntüleriyle ilgili açıklama geldi: Eski fotoğraf dediler ama…25 Nisan 2022 Pazartesi 18:11
  • Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde yangın: Ölü sayısı 17'ye yükseldi25 Nisan 2022 Pazartesi 13:25
  • İspanyol hükümeti, Fransa'da aşırı sağın yükselmesinden endişeli25 Nisan 2022 Pazartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti