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Rusya-Ukrayna savaşında haber yaparken hayatlarını kaybettiler

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Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun, çatışmalarda öldürüldüğü bildirilen ilk gazeteci oldu. Rusya’nın işgalini izleyen Ukrayna televizyon kanalı LIVE’ın kamera operatörüydü.
Rusya-Ukrayna savaşında haber yaparken hayatlarını kaybettiler

Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun, çatışmalarda öldürüldüğü bildirilen ilk gazeteci oldu. Rusya’nın işgalini izleyen Ukrayna televizyon kanalı LIVE’ın kamera operatörüydü.

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Sergiy Tomilenko, 49 yaşındaki Sakun’un 1 Mart’ta Kiev’de bir televizyon kulesini vuran Rus bombardımanı sonucu öldüğünü söyledi.

KÜRESEL MÜLTECİ KRİZİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Amerikalı gazeteci Brent Renaud, 13 Mart’ta Ukrayna’nın Kiev kentinde öldürüldü. Bir fotoğrafçı ve film yapımcısı olan Renaud, Time dergisi için küresel mülteci krizine odaklanan bir proje üzerinde çalışmak için bölgede bulunuyordu.

Time yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Brent Renaud’un kaybı bizi harap etti. Ödüllü bir film yapımcısı ve gazeteci olarak Brent, dünyadaki en zorlu hikayeleri genellikle kardeşi Craig Renaud ile birlikte ele aldı.”

Ukraynalı yetkililer, bir Rus bombasının Renaud’un seyahat ettiği araca çarpması sonucu gazetecinin öldüğünü söyledi.

50 yaşındaki film yapımcısı daha önce çalışmalarıyla Peabody ve DuPont ödülleri de dahil olmak üzere ödüller kazanmıştı. Renaud; HBO, Vice, NPR ve diğer büyük haber kuruluşları için içerikler üretti.

MESLEKTAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜ

Pierre Zakrzewski, Fox News için savaşı izlerken Ukraynalı gazeteci Oleksandra Kuvshynova ile birlikte öldürülen bir kameramandı. Kuvshynova ve Zakrzewski, 14 Mart’ta Kiev’in dışında seyahat ettikleri araca açılan ateş sonucu öldüler. Fox News muhabiri Benjamin Hall da aynı saldırıda yaralandı.

55 yaşındaki Zakrzewski, İrlanda vatandaşı ve daha önce Afganistan ve Irak’taki savaşları haber yapmış deneyimli bir gazeteciydi. Fox News Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson ve Fox News sunucusu John Roberts da dahil olmak üzere diğer gazeteciler, ölümünün ardından ona saygı duruşunda bulundu.

SADECE 24 YAŞINDAYDI

Ukraynalı gazeteci Oleksandra Kuvshynova, 14 Mart’ta Kiev yakınlarında seyahat ettikleri araca açılan ateş sonucu Zakrzewski ile birlikte öldürülen diğer Fox News muhabiriydi. Kuvshynova, henüz 24 yaşında bir yapımcıydı.

Meslektaşları Kuvshinova’yı sosyal medyada da andı: “Kiev yakınlarındaki dünkü saldırıda, güzel ve cesur bir kadını – Oleksandra Kuvshinova – Sasha’yı kaybettik. Müziği severdi ve komik ve kibardı. 24 yaşındaydı. Geçen ay ekibimizle birlikte çalıştı ve harika bir iş çıkardı.”

Fox News CEO’su Scott, Kuvshynova için “Rüyası, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak ve hikayelerini anlatmaktı ve bunu gazeteciliği aracılığıyla gerçekleştirdi” dedi.

DAHA ÖNCE DE NAVALYN’İN VAKFI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Rus gazeteci Oksana Baulina, 23 Mart’ta Ukrayna’nın Kiev kentindeki bir alışveriş merkezine gerçekleşen Rus hava saldırısında hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Baulina, roket saldırısında öldürülen iki kişiden biriydi.

Insider için görev alan Oksana ile ilgili yayın kuruluşundan da açıklama gecikmedi: “Sivillerin ve gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan yerleşim bölgelerinin ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna’daki savaşı ele almaya devam edeceğiz.”

The Insider’a katılmadan önce Baulina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önde gelen eleştirmenlerinden Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştı.

NET SAYI BELLİ DEĞİL

Gazetecileri Koruma Komitesi, Insider’a şimdiye kadar yalnızca listelenen beş kişinin ölümünün doğrulandığını söylemesine rağmen, Ukrayna’daki savaşı haber yaparken birkaç gazetecinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. BBC News, savaşın başlamasından bu yana en az yedi gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ukraynalı gazeteci Shakirov Dilerbek Shukuroviç, 26 Şubat’ta öldürüldü. Ayrıca Ukraynalı kaynaklar, karısının Facebook sayfasındaki bir paylaşımı referans göstererek, 11 Mart’ta Mariupol’da bir başka Ukraynalı gazeteci Viktor Dedov’un da top ateşiyle öldürüldüğünü bildirdi. Dedov, Ukrayna’da Sigma TV için kameramanlık yapıyordu.

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