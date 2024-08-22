Rusya Ukrayna sınırında yaşayanları uyardı: Flört uygulamalarını kullanmayın

Rusya, Ukrayna sınırında yaşayanları ‘hassas bilgilerinin çalınmaması’ için “Güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmayın” diye uyardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanları uyardı.

Ukrayna birlikleri 6 Ağustos’ta Rusya’nın sınırdaki Kursk bölgesine sürpriz bir baskın düzenlemişti.

Kiev başta saldırıyla ilişkin açıklama yapmasa da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski operasyonu 10 Ağustos’ta dolaylı olarak kabul etmişti.

Zelenski, Ukrayna’nın savaşı ‘saldırganın topraklarına doğru itmeye’ devam ettiğini söylemişti.

Rusya’ysa bölgede yaşayan vatandaşlarını tahliye ediyor.

‘Düşman istihbarat toplamasın’

BBC’nin aktardığı habere göre Moskova aynı zamanda vatandaşlarını sohbet gruplarında gelen linklere dikkatli yaklaşması konusunda uyardı.

Böylece ‘düşmanların istihbarat toplamasının önüne geçilmesinin’ hedeflendiği belirtildi.

Bölgedeki asker ve polis personelinin de online flört hizmetlerini kullanmaması ve hassas konumlardan video izlememesi gerektiği vurgulandı.

Ukrayna güçlerinin koruması olmayan CCTV kameralarını ele geçirerek her yeri görebildiği uyarısı yapılırken, güvenlik güçlerinden sosyal medyada hiçbir şekilde konum kullanmaması istendi.

Moskovsky Komsomolets gazetesinde yayınlanan bir makalede Ukrayna güçlerinin Rusya’da kameraları hackleyerek istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bu yüzden gözetleme araçları ve flört uygulamalarının güvenlik açığı yaratmaması için kullanılmaması gerektiği belirtilmişti.