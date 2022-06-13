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Rusya: Ukrayna’da Batı’dan gönderilen silahları imha ettik

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Ukrayna’daki işgali sürdüren Rusya, Donbas bölgesinde ABD ve Avrupa’dan gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.
Rusya: Ukrayna’da Batı’dan gönderilen silahları imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda ABD ve Avrupa'dan gelen silahların imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde çok sayıda silah ve askeri ekipmanın füze saldırılarında imha edildiği belirtildi. Silahlar arasında ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda silah ve mühimmat olduğu bildirildi.

Rusya, uzun süredir Batılı ülkelerden Ukrayna'ya gönderilen silahları meşru hedef olarak gördüğünü belirtiyor. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rus ordusu, nisanda Kiev çevresinden çekilerek Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine taarruz başlatmıştı.

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