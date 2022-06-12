  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Rusya, Ukrayna’da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz 25 Mayıs'ta imzaladığı kararname doğrultusunda Melitopol, Herson ve Zaporijya kentlerinde yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlıkları teslim edilmeye başlandı.
Rusya, Ukrayna’da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 25 Mayıs’ta Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararname imzalamıştı.

Bu kararnameye göre işgal altındaki kentlerde yaşayanlara Rus vatandaşlığı hakkı tanınırken, dün kutlanan Rusya Günü kutlamaları sırasında Ukrayna’nın işgal altındaki kentlerinde Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı.

“70 BİNDEN FAZLA KİŞİ RUS VATANDAŞLIĞI İÇİN MÜRACAAT ETTİ”

Zaporijya Bölgesi’ne bağlı Melitopol kentinde bugün yapılan törenlerde sahiplerine pasaportları teslim edilirken, Zaporijya Bölgesi’nin Rusya tarafından görevlendirilen askeri yönetim lideri Vladimir Rogov, “6 Haziran itibariyle bu bölgede 70 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı için müracaat etti” dedi.

Rusya tarafından görevlendirilen Herson Bölgesi askeri yönetim lideri Vladimir Saldo ise halk tarafından Rus vatandaşlığına yoğun bir talebin olduğunu ve şuana kadar 23 Herson bölgesi sakinine Rus vatandaşlığı verildiğini açıklayarak, “Herson’da yaşayan tüm sakinler en yakın sürede vatandaşlığını almak istiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı10 Haziran 2022 Cuma 11:44
  • Ayrılıkçı Donbas bölgesinde İngiliz ve Faslı askerlere ölüm cezası09 Haziran 2022 Perşembe 21:13
  • Putin’i çok kızdıracak ‘Hitler’ benzetmesi09 Haziran 2022 Perşembe 19:13
  • Kremlin’den Türkiye açıklaması: Anlaşma yok09 Haziran 2022 Perşembe 14:52
  • Japonya ve Çin Savunma Bakanları, 3 yıl sonra Singapur'da buluşacak09 Haziran 2022 Perşembe 10:37
  • Japon ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,1 daraldı08 Haziran 2022 Çarşamba 10:25
  • Çin nüfusunun ilk kez azalma yolunda olması dünya için ne anlama geliyor?08 Haziran 2022 Çarşamba 09:17
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a çağrı07 Haziran 2022 Salı 20:32
  • Putin’e ağır darbe: Cellat lakaplı paralı askeri keskin nişancı öldürdü07 Haziran 2022 Salı 18:13
  • Çin nasıl uzayda süper güç olmayı planlıyor?07 Haziran 2022 Salı 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti