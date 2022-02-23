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Rusya, Ukrayna’daki Diplomatlarını Tahliye Diyor

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Rusya, Ukrayna'daki diplomatlarını ülkeden tahliye etmeye başladı... Reuters haber ajansı, Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nden Rus bayrağının indirildiğini duyurdu.
Rusya, Ukrayna’daki Diplomatlarını Tahliye Diyor

Rusya, diplomatik çalışanlarını Ukrayna’daki tüm diplomatik birimlerinden tahliye etmeye başladı.

Kiev’deki Rusya büyükelçiliğinden bir temsilcinin açıklamalarına dayandırılan haber TASS haber ajansında yer aldı.

Bir Reuters görgü tanığı Rusya’nın Ukrayna’daki büyükelçiliğinden Rus bayrağını kaldırdığı bilgisini verdi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ve bu bölgelere birliklerini konuşlandırmasının ardından, ABD ve müttefikleri Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırmaya çalışıyor.

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