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Rusya: Ukrayna’daki operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ukrayna'daki askeri operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık" dedi.
Rusya: Ukrayna’daki operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık

Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) askeri kademesi bugün toplantı gerçekleştirdi. Üye ülkelerin askeri kademesine Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları hakkında bilgiler aktaran Şoygu, Rus ordusunun sivil can kayıplara neden olmaması için büyük çaba sarf ettiğini ifade ederek, “Özel askeri operasyonlar sırasında insancıl hukuk normlarına kesinlikle uyuyoruz. Operasyonlar, Ukrayna ordusunun altyapılarına, komuta merkezlerine, askeri havaalanlarına, depolarına ve müstahkem alanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ile gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda sivil can kayıplarının önüne geçilmesi için her şey yapılıyor. Bu elbette taarruzların hızını azaltıyor ama bilinçli olarak yapıyoruz” dedi.

Ukrayna ordusunun uluslararası hukuka aykırı davranışlar sergilediğini söyleyen Şoygu, “Onlar terör taktikleri kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor. Ukrayna ordusu hastanelere, sivil alanlara, okullara ve yerleşim bölgelerine cepheler oluşturuyor. Bugün hala Rusya’ya karşı çok sert yaptırımlar ve bilgi savaşları sürdürülüyor. Ukrayna’daki çatışmalar yaptırım ve bilgi savaşları için bahane haline geldi. ABD’nin yanında yer alan ülkeler, Rusya’yı tüketmek için ortak çaba sarf ediyor” ifadelerini kullandı.

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