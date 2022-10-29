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Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi.
Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in bugün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi.

Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edilmişti.

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