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Rusya: Ukrayna’nın “Barış Zirvesi” Düzenleme Fikri, ABD’nin Halkla İlişkiler Kampanyası

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Rusya: Ukrayna’nın “Barış Zirvesi” Düzenleme Fikri, ABD’nin Halkla İlişkiler Kampanyası
Rusya: Ukrayna’nın “Barış Zirvesi” Düzenleme Fikri, ABD’nin Halkla İlişkiler Kampanyası

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rus tarafıyla müzakere edilmesini yasaklayan kararname imzaladığını anımsattı.


Zaharova, “Burada tartışılacak bir şey yok. Müzakere etmeyi kendi kendilerine yasaklamışlarsa, müzakerelerin ne durumda olduğunun onlar için ne önemi var. Kuleba, Zelenskiy’nin tüm bu belgeleri hangi durumda iken imzaladığını ve ona bunu kimin tavsiye ettiğini söylese daha iyi olur. Yerimize konuşmalarına ve düşünmelerine gerek yok, biz bunu kendimiz de yapmayı biliriz.” diye konuştu.


Ukrayna’nın “barış zirvesi” düzenleme yönündeki planlarını da değerlendiren Zaharova, bunun “saçma” bir fikir olduğunu belirterek, “Bu saçma fikri, Washington’un halkla ilişkiler kampanyası olarak değerlendiriyoruz. Washington, son zamanlarda Kiev yönetimini barış gücü olarak göstermeye çalışıyor.” şeklinde konuştu.


“Karabağ’daki Rus barış gücüne yönelik eleştiriler kabul edilemez”


Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, “Rusya’nın Karabağ’a barış ve istikrarı sağlamak için ek barış gücünün gönderilmesi gerektiği” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, şunları kaydetti:


“Rusya ve Rus barış gücüne yönelik eleştiriler kabul edilemez. Rus barış güçleri sahadaki durumu çözmek için elinden geleni yapıyor. Kamuoyuna açık olan tüm eleştiriler, bu sürece yardımcı olmuyor. Daha kötü durumlar da yaşandı. Durumun düzelmesi için çalışıyoruz. Herkes bu konuyla uğraşıyor. Ancak bu tür açıklamaları yapmak, sahadaki gerçekleri anlamamak demektir.”


“Türkiye ile yoğun diyalog içindeyiz”


Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği yönündeki açıklamasına ilişkin ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi.


Türkiye ile yoğun diyalog içinde olduklarını dile getiren Zaharova, “Türk tarafının ilerdeki temaslara yönelik somut teklifini olumlu değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

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