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Rusya: Ukrayna'nın yaptığı, özel askeri operasyona devam etme ihtiyacını gösteriyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın son dönemdeki eylem ve açıklamalarının, Rusya'nın Ukrayna'da ‘özel askeri operasyona’ devam etmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.
Rusya: Ukrayna'nın yaptığı, özel askeri operasyona devam etme ihtiyacını gösteriyor

Reuters haber ajansına göre, bakanlık, operasyonun ‘Nazizmin kökünün kazınması, silahsızlanma ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması’ hedefleri tamamlanana kadar devam edeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Kiev’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenerg ile düzenlediği basın toplantısında, NATO’yu, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, modern hava araçları, toplar ve zırhlı araçlar gönderme konusundaki çekincelerini aşmaya davet etti.

Stoltenberg ise, Ukrayna'nın NATO'ya katılım planının Temmuz ayında yapılacak zirvede görüşüleceğini belirtti. Ukrayna ayrıca Patriot hava savunma sistemlerini teslim aldığını doğruladı.

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