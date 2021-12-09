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Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi

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Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi
Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Donbas'ta yaşanan gerginlikle ilgili ülkesinin Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaların "yalan" cevabını verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile bir araya geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" dedi.

 

İŞGAL HABERLERİNİ YALANLADI

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili özellikle Batılı medya gruplarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberleri de yalanlayan Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? Dünyanın merak ettiği soruya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt

"ABD, RUSYA'NIN DOĞUSUNDAKİ SINIRLARINDA VARLIĞINI ARTIRIYOR"

ABD'nin Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırdığını belirten Gerasimov, "Son zamanlarda, Amerikan stratejik hava kuvvetlerinin, ülkemizin doğu sınırlarının yakınlarında uçuş sayısında ciddi bir artış var" ifadesini kullandı.

Gerasimov, "Her durumda, hava savunma sistemlerimiz, bu tür hedefleri zamanında tespit ediyor ve olayları önlüyor" diye konuştu.

"ABD, SİLAH GELİŞTİRME KONUSUNDA KISITLAMALARI KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Silah kontrolü sisteminin "bozulduğunu" vurgulayan Gerasimov, ABD'nin silah geliştirme konusunda kısıtlamaları kaldırmaya çalıştığını belirtti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Gerasimov, "Orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde konuşlandırılması, bölgesel ve küresel güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor" dedi.

Gerasimov, ABD'nin uzayda silah yarışının engellenmesi konusunda uluslararası yükümlülüklerini üstlenmeye hazır olmadığını vurguladı.

SURİYE MESELESİ

Suriye meselesine de değinen Gerasimov, bu ülkede yasa dışı bulunan silahlı unsurların etki alanlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Gerasimov, "Buna da terör örgütlerine karşı mücadelenin etkinliğini azaltan ABD ile bazı ülkelerin Suriye'de yasa dışı bulunması yol açıyor" diye konuştu.

Türkiye'den örnek veren Gerasimov, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili anlaşmaların uygulanması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

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