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Rusya, Ukrayna’ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı

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Rusya, Ukrayna’ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı
Rusya, Ukrayna’ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı

Türkiye'de siber güvenlik alanında önemli projelere ve yerli ürünlere imza atan STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi “ThinkTech”, Ocak-Mart 2022 tarihlerini kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu'nu açıkladı. 2022'nin ilk üç ayını kapsayan raporda, 7 konu başlığı bulunuyor.

STM ThinkTech, son aylarda dünya gündemini en çok meşgul eden, Ukrayna-Rusya savaşındaki siber operasyonları mercek altına aldı. Raporda, iki tarafın birbirine karşı gerçekleştirdiği siber saldırılar analiz edildi. Buna göre, Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı işgalin ilk günlerinde, Ukrayna askeri ve devlet kurumlarına yönelik çevrimiçi saldırılarını yüzde 196 arttırdı. Rus askeri istihbaratı GRU, 2022'nin Şubat ayı başlarında Ukrayna web sitelerine karşı bir dizi DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı başlattı.

Saldırılar Ukrayna bankacılık ve savunma web sitelerini hedef aldı. Rus taraftarı grupları malware-as-a-service platformu olan “DanaBot” aracını kullanarak, Ukrayna Savunma Bakanlığı web sitelerine yönelik DDOS saldırılarına devam etti. Rusya, 24 Şubat 2022'de IsaacWiper adlı bir wiper yazılımıyla Ukrayna hükümet sistemlerine saldırdı. Isaac-Wiper saldırılarının yanı sıra HermeticWiper ve CaddyWiper saldırıları da tespit edildi.

UKRAYNA ORDUSU HEDEF ALINDI

Yine rapora göre, Ukrayna'nın Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi, Belarus devlet destekli hacker grubu UNC1151'i toplu bir kimlik avı saldırısında askeri personelinin e-posta hesaplarını hack'lemeye çalışmakla suçladı. Hacker'lar ele geçirdikleri hesaplarla, daha fazla kötü amaçlı e-posta gönderdi.

UKRAYNA’DAN SİBER UZAYDA BENZERSİZ STRATEJİ

Bir çok farklık alanda değerlendirmelerin yer aldığı raporda, yapılan siber saldırılara karşı korunma ve karşı atak yöntemleri de izlendi. Buna göre, Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna, uluslararası duyarlılığı harekete geçirmeye ve Rusya'daki askeri ve kritik altyapı hedeflerine saldırmak için bir siber güvenlik uzmanları ordusu oluşturmaya çalışarak siber uzayda benzersiz bir strateji izledi.

Anonymous grubu, 1 Mart'ta Rus devletine karşı “savaş ilan” etti. Rus devletine ait birkaç televizyon kanalını hacklediğini iddia eden Anonymous, 10 Mart'ta, medyayı izlemekten ve sansürlemekten sorumlu Rus ajansı Roskomnadzor'un sistemlerini ihlal ettiğini duyurdu. Grup 360 binden fazla dosya sızımına sebep oldu.

IT Army of Ukraine birkaç Rus bankasının web sitelerini, Rus elektrik şebekesini ve demiryolu sistemini hedef aldı ve stratejik öneme sahip diğer hedeflere yönelik yaygın DDoS saldırıları başlattı. Belarus Siber Partizanları, Belarus demiryollarına atak gerçekleştirdi ve bilet satın almak için kullanılan web sitelerini çökertti.

EN ÇOK SİBER SALDIRIYI HİNDİSTAN VE ABD YAPTI

Raporda kaydedilen bilgilere göre, STM'nin kendi Honeypot sensörleri tarafından veriler, bu yılın ilk aç ayında en çok siber saldırı toplanan ülkeleri de ortaya koydu. 2022'nin Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca STM'nin Honeypot sensörlerine toplam 6 milyon 137 bin 330 saldırı yansıdı. En çok saldırı yapan ülke 1 milyon 308 bin saldırı sayısı ile Hindistan olurken, 632 bin saldırı ile ABD ikinci sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla; Vietnam, Rusya, Çin, Meksika, Pakistan, İran, Japonya ve Brezilya izledi. Rusya'nın bu dönemde saldırı sayısını büyük bir oranda artırdığı ve 467 bin saldırı gerçekleştirdiği kayıtlara geçti. Raporda bu artışın sebebi olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle birlikte, Rus tehdit aktörlerinin eylemlerini artırması gösterildi.

AKILLI SAATLERDE KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMİ

Raporda bir çok farklı sistem de değerlendirildi. Buna göre, IoT sistemlerinin gelişmesi ve giyilebilir teknolojilerin popülerleşmesiyle birlikte en çok tercih edilen ürünlerden biri haline gelen akıllı saatlerin gün geçtikçe akıllı telefonlara olan bağımlılıklarının azalması, bu cihazların yeni yetenekler kazanmasını getiriyor. Raporda buna örnek olarak “Akıllı Saatler için Geliştirilen Kullanıcı Dostu Kimlik Doğrulama Yöntemi” konusunu detaylıca incelendi.

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