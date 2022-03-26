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Rusya, Ukrayna’yı Kalibr Füzeleriyle Vurdu

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 31. güne girilirken, Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğu belirtildi.
Rusya, Ukrayna’yı Kalibr Füzeleriyle Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir’de bulunan Ukrayna’ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz’den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.

Açıklamada, Karadeniz’den fırlatılan 4 Kalibr füzesi ile Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna’ya ait askeri mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonucu depoaların imha edildiği ifade edildi.

RUS SALDIRILARINDA 136 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat’tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği, 199 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 570 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 73’ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40’tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

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