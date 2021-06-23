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Rusya: Uyarı ateşi açıldı, İngiltere: Hiçbir uyarı ateşi olmadı

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Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere ise iddiaları reddetti.
Rusya: Uyarı ateşi açıldı, İngiltere: Hiçbir uyarı ateşi olmadı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İngiltere iddiaları reddetti

İngiltere, Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetti.

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusların, Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik topluluğuna faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıldığı belirtilen açıklamada, "HMS Defender'a hiçbir uyarı atışı yapılmadı ve yoluna bomba düştüğü iddiasını tanımıyoruz." denildi.

Ukrayna'dan Rusya'nın İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşinin ardından NATO'ya iş birliği çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve Kırım'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.

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