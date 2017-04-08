Rusya ve ABD arasındaki gerginlik Güney Kıbrıs’a taşındı

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen etkinliğe katılan Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçi Stanislav Osadchiy ile aynı etkinliğe katılan ABD Büyükelçiliği Siyasi ve Ekonomi Bölüm Başkanı Patrick Connell’in konuşmalarında karşılıklı suçlamalarda bulundukları bildirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’taki bir üniversitede gerçekleştirilen “Trump Döneminde AB, Rusya ve ABD” konulu panelde konuşan Rus Büyükelçi Osadchiy, ABD’nin Suriye politikasına karşın eleştirilerde bulunması üzerine, ABD Büyükelçiliği temsilcisi Connell sert yanıt verdi.

Habere göre Osadchiy konuşmasında özetle “ABD’nin iki sandalyeye aynı anda, hem İslam Devleti hem de Suriye rejimi sandalyesine oturmayacağını, ABD’nin füze saldırısının başarısız Irak politikasından dikkatleri uzaklaştırmayı amaçladığını” söyledi.

Bunun üzerine kürsüye gelen Connell, “Suriye’deki kimyasal saldırıların arasında Esad’ın bulunduğunu ve gerek Şam’ın gerekse Rusya’nın, kimyasal silahların yok edildiği yönünde verdiği sözlerinin doğru olmadığını artık kesinlikle anladıklarını” ifade etti.