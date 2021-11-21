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Rusya Ve ABD Venüs’e Ortak Misyon Yollayacak

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Rusya ve ABD’nin Venüs araştırmalarıyla ilgili ortak misyon konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Rusya Ve ABD Venüs’e Ortak Misyon Yollayacak

Roscosmos Başkanı Rogozin: Rusya ve ABD ‘Rus gezegen’ Venüs’e ortak misyon yollayacak

Sputnik'in haberine göre; Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Rusya ve ABD’nin Venüs araştırmalarıyla ilgili ortak misyon konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Rogozin, Rus medyasına açıklamasında, "Amerikalılarla Venüs’e ortak misyonla ilgili anlaştık" dedi.

Venüs’ün, sadece Sovyet araçlar indiği için ‘Rus gezegen’ olarak gösterildiğini Roscosmos Başkanı, “Başka da hiçbir ülke, atmosfer yerine kelimenin tam anlamıyla cehenneme sahip olan bu gezegene araç göndermedi” diye konuştu.

Rusya, 2029’da Venüs’e ‘Venera-D’ otomatik istasyon göndermeyi planlıyor.

"ABD VE NATO UZAYA SİLAH ÇIKARIYOR"

Uzayda silahlanma yarışının başlama olasılığını değerlendiren Rogozin, "Bizi endişelendirmemesi mümkün olmayan bir konu var. Bu, uzayın silahlandırılması. Son onlarca yıl boyunca ABD ve NATO’daki müttefiklerinin uzaya, silah taşıma potansiyeline sahip araçlar gönderiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO’nun uzaya gönderdiği her aracı takip ettiklerini vurgulayan Rogozin, askeri uzay anlamında Rusya’nın hiçbir ülkeden geri kalmadığını kaydetti.

"UYDU SAVAR SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya’nın, son zamanların tartışma konusu olan uydu savar silah alanındaki çalışmalarını da değerlendiren Rogozin, "Modern savaşların temassız olacağını anlıyoruz. Geleceğin savaşları uzaydan başlayacak. Uzayda kendimizi korumayı bilmeliyiz. Bu yüzden uydu savar silah, sahip olmamız gereken bariz olan bir şey" yorumunda bulundu.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni geliştirilen bir sistemin testi sırasında uzayda bulunan eski bir uydunun başarıyla imha edildiğini duyurmuştu. Şoygu, uzayda oluşan parçaların uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydetmişti.

Rogozin, “Bu parçaları takip ediyoruz. Savunma Bakanlığı ile bu konuda bilgi alış verişi yapıyoruz. Bu parçalar Uluslararası Uzay İstasyonu için tehdit oluşturmuyor” dedi.

 

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