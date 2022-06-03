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Rusya ve BM yetkilileri görüştü

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.
Rusya ve BM yetkilileri görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths bugün Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna’dan tahıl ihracatındaki sorunların ele alındığının altı çizilen açıklamada, “Fomin, Rusya’nın, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarını engellemediğini vurguladı. Gemilerin, Ukrayna limanlarından ayrılabileceği insani koridor Mart 2022’den bu yana açıktır.” ifadesine yer verildi.

“Gıda krizi, sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşanıyor”

Griffiths’e, Karadeniz’deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna’ya ait olduğunun aktarıldığı da açıklamada yer aldı.

Gıda alanındaki krizin, ABD ve Batılı ülkelerin sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rusya’nın ana ihracatçılarından olduğu tahıla yönelik de bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret edildi.

 

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