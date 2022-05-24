Rusya ve Çin’den ortak tatbikat

Rusya ve Çin, bugün ortak hava tatbikatı düzenlediklerini açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının katıldığı tatbikatın Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kıyıları üzerinden düzenlendiğini duyurdu. Tatbikatın, iki ülkenin her yıl düzenlediği askeri işbirliği planının bir parçası olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında iki ülkenin ilk ortak askeri işbirliği olan tatbikatın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Çin ve Rusya, son yıllarda askeri ve ekonomik alanda işbirliğini artırıyor.