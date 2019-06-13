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Rusya ve Türkiye'den çelişkili İdlib açıklaması

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Rusya, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasını hedef alan saldırının rejim güçleri tarafından değil, Suriyeli muhaliflerce düzenlendiğini belirtti. Ankara olaydan rejimi sorumlu tutmuştu.
Rusya ve Türkiye'den çelişkili İdlib açıklaması

Suriye'nin İdlib vilayetinde bulunan Türk gözlem noktalarından birine düzenlenen saldırıyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, söz konusu gözlem noktasını hedef alan saldırının İdlib'deki "teröristlerce" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırının ardından Türk ordusu, "askeri personelinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olunması ve teröristlerin mevkilerinin vurulması" için Rusya'dan talepte bulundu.

Bakanlık, bunun üzerine Rus savaş uçaklarının, Türk ordusunun verdiği koordinatlar doğrultusunda belirlenen hedeflere dört saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırılarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü ve vurulan bölgedeki ağır silahların imha edildiğini duyurdu.

Türkiye Esad rejimini suçlamıştı

Saldırıyla ilgili Türkiye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gözlemevinin rejim güçleri tarafından vurulduğu belirtilmişti.

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir" denilmişti. Saldırıda üç askerin yaralandığını açıklayan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin üs bölgesinde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerinin bir kısmının da hasar gördüğünü ifade ederken olayla ilgili olarak "Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu" duyurmuştu.

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib'de ilan edilen çatışmasızlık bölgesinde 12 Türk gözlem noktası bulunuyor.

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