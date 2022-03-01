Rusya ve Ukrayna Arasında Yapılacak Olan İkinci Görüşme Yarın Gerçekleşecek

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 6. gününde de devam ederken iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerden bir sonuç çıkmamış ve 2. tur için yeniden bir araya gelinmesi kararı alınmıştı. Rus kaynaklarından gelen bilgiye göre, kinci görüşme yarın gerçekleşecek.

Putin'in talimatıyla Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesinin ardından çatışmalar 6. günde de sürüyor. Ukrayna ve Rusya tarafları dün Belarus sınırında bir araya gelmiş ancak gerçekleşen müzakerelerde bir sonuç çıkmamıştı. Ancak 2. tur için tekrar bir araya gelmeye karar veren tarafların bir sonraki görüşmesinin Belarus- Polonya sınırında gerçekleşeceği netleşmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME YARIN

Rusya basını, taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yarın yani 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini aktardı.

UKRAYNA: TÜM RUS GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMELİ

Müzakereden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEDİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

Ukrayna'da son durum

PUTİN, MACRON'A TALEPLERİNİ İLETTİ

Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna ile barışmak için 3 şartını ileten Putin, Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olarak sıralandı.