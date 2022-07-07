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Rusya: Yılan Adası’ndaki Ukraynalı askerler vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'deki Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerlerin vurulduğu, bazılarının öldürüldüğü, hayatta kalanların ise Odessa'da Primorske yönüne kaçtığı bildirildi.
Rusya: Yılan Adası’ndaki Ukraynalı askerler vuruldu

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gözler bir kez daha Yılan Adası’na çevrildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından savaşın son durumuna dair verilen günlük brifingde, 6 Temmuz gecesinde Ukrayna askerlerinin Yılan Adası’na bayrak dikmeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, “Sabah 05.00 civarında birkaç Ukraynalı asker, bir motorbotla adaya geldi ve bayrakla görüntülendi. Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, hemen Yılan Adasını yüksek hassasiyetli füzelerle vurdu ve bazı Ukraynalı askerleri öldürdü” bilgisi paylaşıldı. Saldırıdan sonra hayatta kalan Ukrayna askerinin ise Odessa’da Primorske yönüne kaçtığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan 30 Haziran’da yapılan açıklamada, Yılan Adası’ndaki Rus askerlerinin “iyi niyet göstergesi” olarak bölgeden çekildiği duyurulmuştu.

ABD merkezli Forbes dergisine göre Rusya, Yılan Adası’nda ve çevresindeki sularda yaklaşık 1 milyar dolarlık ekipman ve silah kaybetti. Rus ordusunun en büyük kaybının, Karadeniz Filosunun amiral gemisi “Moskova” kruvazörü olduğu, değerinin 750 milyon dolar olduğu belirtildi.

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