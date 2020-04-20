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Rusya: Zafer Günü yürüyüşü provalarına katılan 15 bin asker karantinaya alındı

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Rusya, zafer günü yürüyüşü için prova yaparken, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen binlerce askeri karantina altına aldı.
Rusya: Zafer Günü yürüyüşü provalarına katılan 15 bin asker karantinaya alındı

Rusya, zafer günü yürüyüşü için prova yaparken, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen binlerce askeri karantina altına aldı.

Savunma Bakanlığı, 15 bin kadar oldukları tahmin edilen askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantina altına alınacaklarını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, askerlerde virüs tespit edilip edilmediği belirtilmedi.

Rusya lideri Vladimir Putin, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'ta, Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan yürüyüşü iptal etmişti.

Bu yıl, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında aldığı zaferin 75. yıldönümü kutlanacaktı ve gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti.

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