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Rusya'da 1 Milyon Dolarlık Tabloya Göz Çizen Şüpheli, Güvenlik Görevlisi Çıktı

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Rusya’da yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki tabloya tükenmez kalemle göz çizen şüphelinin güvenlik görevlisi olduğu tespit edildi.
Rusya'da 1 Milyon Dolarlık Tabloya Göz Çizen Şüpheli, Güvenlik Görevlisi Çıktı

Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki Yeltsin Merkezi Basın Sekreteri Yevgeniya Kapitonihina'nın AA muhabirine teyit ettiği bilgiye göre, merkezin müzesinde düzenlenen resim sergisinde yer alan dünyaca ünlü ressam Kazimir Maleviç'in öğrencisi Anna Leporskaya'nın "Üç Figür" tablosu Aralık 2021'de hasar gördü.

Tretyakov Devlet Galerisi'ne ait tablodaki 3 figürün üzerinde tükenmez kalemle göz çizildiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin polise başvurulmasının ardından şubatta soruşturma başlatıldı.

Tablodaki figürlere göz çizen şüphelinin güvenlik görevlisi olduğu ve işine son verildiği ifade edildi.

Tablonun, yaklaşık 3 bin 350 dolar (250 bin ruble) değerinde hasar gördüğü ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

"Üç Figür" tablosunun yaklaşık 1 milyon dolar (74 milyon 900 bin ruble) değerinde olduğu belirtiliyor.

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