Rusya'da 11 bin 12 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da yapılan testler neticesinde son 24 saat içinde 11 bin 12 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu belirtildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 83 bölgesinde son 24 saat içinde 11 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre 5 bin 551 vaka başkent Moskova'da, 1.133 vaka Moskova bölgesinde, 414 vaka da St. Petersburg'da tespit edildi. Salgına yakalananlar arasında 4 bin 674 kişide hastalığın semptomlarının görülmediği kaydedildi.

SON 24 SAATTE 88 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 88 olarak verildi.

Dün yapılan açıklamada 10 bin 817 yeni Koronavirüs vakası konusunda bilgi verilmişti. Böylece Rusya’da saptanan ilk Kovid-19 vakasından bu yana toplam 209 bin 688 kişi hastalığa yakalandı. 34 bin kişi hastalığı yenerek sağlıklarına kavuşurken, 1.915 kişi ise hayatını kaybetti.