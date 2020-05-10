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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Rusya'da 11 bin 12 yeni koronavirüs vakası saptandı

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Rusya'da yapılan testler neticesinde son 24 saat içinde 11 bin 12 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu belirtildi.
Rusya'da 11 bin 12 yeni koronavirüs vakası saptandı

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 83 bölgesinde son 24 saat içinde 11 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre 5 bin 551 vaka başkent Moskova'da, 1.133 vaka Moskova bölgesinde, 414 vaka da St. Petersburg'da tespit edildi. Salgına yakalananlar arasında 4 bin 674 kişide hastalığın semptomlarının görülmediği kaydedildi.

SON 24 SAATTE 88 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 88 olarak verildi.

Dün yapılan açıklamada 10 bin 817 yeni Koronavirüs vakası konusunda bilgi verilmişti. Böylece Rusya’da saptanan ilk Kovid-19 vakasından bu yana toplam 209 bin 688 kişi hastalığa yakalandı. 34 bin kişi hastalığı yenerek sağlıklarına kavuşurken, 1.915 kişi ise hayatını kaybetti.

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