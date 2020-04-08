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Rusya’da 1175 koronavirüs vakası daha kaydedildi

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Rusya’da 1175 koronavirüs vakası daha kaydedildi
Rusya’da 1175 koronavirüs vakası daha kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte 56 bölgede 1175 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.  5 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 8672’ye ulaştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte vaka sayısı 1175 artarak 8672’ye çıktı. Şimdiye kadar 580 kişi iyileşti, 63 kişi hayatını kaybetti.

Vaka artış oranı yüzde 15’i geçti.

Vakaların çoğu başkent Moskova’da (660), Moskova bölgesinde (95) ve St. Petersburg’da (34) görüldü. Diğer yandan Moskova’daki vaka sayısı önceki güne kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha az.

Rusya’daki hastanelerden son 24 saatte 86 kişi taburcu edildi.

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